Switzerland Market Report
November 28, 2019 / 6:09 AM / Updated 2 hours ago

BRIEF-Liechtensteinische Landesbank Concludes Share Repurchase Programme

1 Min Read

Nov 28 (Reuters) - Liechtensteinische Landesbank AG :

* LLB SUCCESSFULLY CONCLUDES SHARE REPURCHASE PROGRAMME

* HAS NOW CONCLUDED THIS PROGRAMME AHEAD OF SCHEDULE AND HOLDS A CAPITAL SHARE OF 1.18% OF ITS OWN COMPANY AS AT 27 NOVEMBER 2019.

* TOTAL OF 400’000 LISTED REGISTERED SHARES WERE REPURCHASED. THIS CORRESPONDS TO 1.30% OF SHARE CAPITAL

* NO SHARES ARE BEING CANCELLED, SO THAT CAPITAL STRUCTURE REMAINS UNCHANGED

* REGISTERED SHARES HELD BY LLB ARE TO BE USED FOR PURPOSE OF FUTURE ACQUISITIONS OR TREASURY MANAGEMENT MEASURES Source text for Eikon: Further company coverage: (Gdansk Newsroom)

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