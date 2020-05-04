BRIEF-Lifebrandz Says Decided On Permanent Closure Of Hashida Sushi Singapore Operated By Unit

May 4 (Reuters) - Lifebrandz Ltd:
* DECIDED ON PERMANENT CLOSURE OF HASHIDA SUSHI SINGAPORE OPERATED BY UNIT
* FOREGOING WILL NEGATIVELY IMPACT GROUP’S CASH FLOWS, FINANCIAL POSITION AND EARNINGS PER SHARE FOR FY ENDING JULY 31 2020
* MULLIGAN’S IRISH PUB AIMING TO RE-OPEN ON 6 MAY
* DURING COVID-19 OUTBREAK PERIOD, COMPANY EXPECTS REDUCTION IN REVENUE
* WITH PERMANENT CLOSURE OF HASHIDA SUSHI, CO INTENDS TO EXPEDITE OPENING OF KAJI F&B
* GROUP EXPECTS TO INCUR ONE-OFF RETRENCHMENT COSTS OF AROUND S$65,000 FROM PERMANENT CLOSURE OF HASHIDA SUSHI Source text for Eikon: Further company coverage: