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BRIEF-LifeWatch: BioTelemetry declares the offer for LifeWatch to be successful
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June 14, 2017 / 5:11 AM / 2 months ago

BRIEF-LifeWatch: BioTelemetry declares the offer for LifeWatch to be successful

Reuters Staff

1 Min Read

June 14 (Reuters) - LIFEWATCH AG

* EQS-ADHOC: LIFEWATCH AG: BIOTELEMETRY PUBLISHES THE DEFINITIVE NOTICE OF THE INTERIM RESULT

* BIOTELEMETRY ( OFFEROR) CONFIRMED TODAY THAT SHAREHOLDERS TENDERED APPROXIMATELY 83 PERCENT OF OUTSTANDING TOTAL SHARES OF LIFEWATCH AG DURING TENDER PERIOD AND DECLARED OFFER TO BE SUCCESSFUL

* ADDITIONAL ACCEPTANCE PERIOD OF 10 TRADING DAYS FOR SUBSEQUENT ACCEPTANCE OF OFFER WILL START ON JUNE 15, 2017, AND IS EXPECTED TO RUN UNTIL JUNE 28, 2017, 4.00 P.M. CET Source text for Eikon: Further company coverage: (Gdynia Newsroom)

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