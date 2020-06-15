Healthcare
June 15, 2020 / 1:21 PM / Updated an hour ago

BRIEF-Ligand Announces An Expansion Of Vernalis Collaboration With Servier

1 Min Read

June 15 (Reuters) - Ligand Pharmaceuticals Inc:

* LIGAND ANNOUNCES AN EXPANSION OF VERNALIS COLLABORATION WITH SERVIER FOR RESEARCH ON NOVEL ONCOLOGY TARGETS

* LIGAND PHARMACEUTICALS INC - FINANCIAL TERMS OF AGREEMENT WERE NOT DISCLOSED

* LIGAND PHARMACEUTICALS INC - VERNALIS WILL RECEIVE RESEARCH AND SUCCESS FEES

* LIGAND PHARMACEUTICALS - VERNALIS WILL ALSO GET POTENTIAL FOR MILESTONE PAYMENTS, ROYALTIES ON SALES OF ANY TARGET ADVANCED BY SERVIER Source text for Eikon: Further company coverage:

Our Standards:The Thomson Reuters Trust Principles.
0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below