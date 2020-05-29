Healthcare
May 29, 2020 / 2:07 PM / Updated an hour ago

BRIEF-Ligand Announces Icagen’S Expansion Of Collaboration With Roche To Develop And Commercialize Therapies For Neurological Diseases

1 Min Read

May 29 (Reuters) - Ligand Pharmaceuticals Inc:

* LIGAND ANNOUNCES ICAGEN’S EXPANSION OF COLLABORATION WITH ROCHE TO DEVELOP AND COMMERCIALIZE THERAPIES FOR NEUROLOGICAL DISEASES

* LIGAND PHARMACEUTICALS - COLLABORATION INITIATES SECOND ROCHE PROGRAM UTILIZING ICAGEN’S ION CHANNEL DRUG DISCOVERY PLATFORM

* LIGAND PHARMACEUTICALS - NEW PROGRAM IN ADDITION TO ONGOING WORK ON ANOTHER NOVEL CNS TARGET

* LIGAND PHARMACEUTICALS - UNDER TERMS OF AGREEMENT, ROCHE MADE CASH UPFRONT PAYMENT, TO PROVIDE RESEARCH FUNDING TO ICAGEN

* LIGAND PHARMACEUTICALS - ICAGEN ELIGIBLE TO POTENTIALLY RECEIVE DEVELOPMENT, COMMERCIAL MILESTONE PAYMENTS OF UP TO $274 MILLION Source text for Eikon: Further company coverage:

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