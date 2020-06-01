Healthcare
June 1, 2020 / 9:02 PM / Updated 3 hours ago

BRIEF-Ligand CEO Issues Letter To Captisol Customers

1 Min Read

June 1 (Reuters) - Ligand Pharmaceuticals Inc:

* LIGAND CEO ISSUES LETTER TO CAPTISOL CUSTOMERS

* LIGAND PHARMACEUTICALS - IN JANUARY, GILEAD INFORMED CO THEY NEEDED CAPTISOL FOR REMDESIVIR AS POTENTIAL TREATMENT FOR COVID-19

* LIGAND PHARMACEUTICALS INC - EXPECT GILEAD’S CAPTISOL REQUIREMENTS WILL INCREASE SIGNIFICANTLY OVER NEXT COUPLE OF YEARS

* LIGAND PHARMACEUTICALS INC - PREPARED TO FILL FULL PRODUCTION AND SUPPLY NEEDS FOR ALL COMPANIES PRODUCING REMDESIVIR

* LIGAND - PLAN TO DEPLOY UP TO $60 MILLION OVER NEXT YEAR TO INCREASE CAPTISOL PRODUCTION CAPACITY TO AS MUCH AS 500 MT PER YEAR Source text for Eikon: Further company coverage:

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