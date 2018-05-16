FinancialGovernment SolutionsLegalReuters News AgencyRisk Management SolutionsTax & AccountingBlog: Answers OnInnovation @ Thomson Reuters
Directory of sites
Login
Contact
Support
Detained In Myanmar
Energy & Environment
Brexit
North Korea
Charged: The Future of Autos
Future of Money
Breakingviews
Market News
May 16, 2018 / 8:56 PM / Updated 31 minutes ago

BRIEF-Ligand Pharmaceuticals Announces Proposed Offering Of $650 Mln Of Convertible Senior Notes

Reuters Staff

1 Min Read

May 16 (Reuters) - Ligand Pharmaceuticals Inc:

* LIGAND ANNOUNCES PROPOSED OFFERING OF $650 MILLION OF CONVERTIBLE SENIOR NOTES

* LIGAND PHARMACEUTICALS INC - INTENDS TO OFFER $650 MILLION AGGREGATE PRINCIPAL AMOUNT OF CONVERTIBLE SENIOR NOTES DUE 2023 IN A PRIVATE OFFERING

* LIGAND PHARMACEUTICALS - INTENDS TO USE PORTION OF NET PROCEEDS FROM OFFERING OF NOTES TO PAY COST OF CERTAIN CONVERTIBLE NOTE HEDGE TRANSACTIONS

* LIGAND PHARMACEUTICALS - TO USE PROCEEDS FROM OFFERING ALSO TO BUYBACK UP TO $50 MILLION OF CO’S SHARES FROM BUYERS OF NOTES IN PRIVATELY NEGOTIATED DEALS Source text for Eikon: Further company coverage:

Our Standards:The Thomson Reuters Trust Principles.
0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below

All quotes delayed a minimum of 15 minutes. See here for a complete list of exchanges and delays.

© 2018 Reuters. All Rights Reserved.