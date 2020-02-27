Healthcare
February 27, 2020 / 1:13 PM / Updated an hour ago

BRIEF-Ligand Sees FY 2020 Earnings Per Share Of $3.62

1 Min Read

Feb 27 (Reuters) - Ligand Pharmaceuticals Inc:

* LIGAND RAISES 2020 FINANCIAL GUIDANCE DUE TO HIGHER CAPTISOL MATERIAL SALES

* SEES FY 2020 REVENUE ABOUT $133 MILLION

* MATERIAL SALES FOR 2020 ARE NOW EXPECTED TO BE APPROXIMATELY $40 MILLION

* LIGAND - SEEING PARTNERS INCREASE ORDERS IN SUPPORT OF CLINICAL STUDIES OF REMDESIVIR, WHICH IS BEING ACTIVELY ASSESSED FOR TREATMENT OF CORONAVIRUS

* UPDATED FINANCIAL GUIDANCE FOR 2020 CONTINUES TO INCLUDE CONTRIBUTION FROM CORE ASSETS AND BUSINESS OF ICAGEN Source text for Eikon: Further company coverage:

Our Standards:The Thomson Reuters Trust Principles.
0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below