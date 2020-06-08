Healthcare
June 8, 2020 / 12:17 PM / Updated 2 hours ago

BRIEF-Lilly Announces Start Of Phase 1 Study For Second Potential COVID-19 Antibody Treatment

1 Min Read

June 8 (Reuters) -

* LILLY ANNOUNCES START OF A PHASE 1 STUDY FOR ITS SECOND POTENTIAL COVID-19 ANTIBODY TREATMENT

* ELI LILLY - FIRST HEALTHY VOLUNTEER HAS BEEN DOSED IN A PHASE 1 STUDY OF JS016, LEAD ANTIBODY FROM LILLY’S COLLABORATION WITH JUNSHI BIOSCIENCES

* ELI LILLY AND CO - JUNSHI BIOSCIENCES IS CONDUCTING ITS PHASE 1 STUDY IN CHINA WITH LILLY TO IMMINENTLY BEGIN ITS PHASE 1 STUDY IN UNITED STATES

* ELI LILLY - LILLY WILL EVALUATE EFFICACY OF JS016 AS BOTH A SINGLE AGENT AND A COMBINATION WITH OTHER ANTIBODY TREATMENTS IN COVID-19 PATIENTS Source text for Eikon: Further company coverage:

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