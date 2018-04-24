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April 24, 2018 / 10:12 AM / Updated 2 hours ago

BRIEF-Lilly Says Galcanezumab Reduced Monthly Migraine Headache Days In Patients With Migraine

Reuters Staff

1 Min Read

April 24 (Reuters) - Eli Lilly and Co:

* AAN 2018: LILLY’S GALCANEZUMAB SIGNIFICANTLY REDUCED MONTHLY MIGRAINE HEADACHE DAYS IN PATIENTS WITH MIGRAINE WHO PREVIOUSLY FAILED TO RESPOND TO MULTIPLE PREVENTIVE THERAPIES

* ELI LILLY AND CO - U.S. FOOD AND DRUG ADMINISTRATION (FDA) IS REVIEWING GALCANEZUMAB FOR PREVENTION OF MIGRAINE IN ADULTS

* ELI LILLY AND CO - DECISION FOR GALCANEZUMAB IS EXPECTED IN Q3 OF 2018

* ELI LILLY AND CO - ALSO IS EVALUATING GALCANEZUMAB FOR TREATMENT OF CLUSTER HEADACHE WITH PHASE 3 TRIAL RESULTS EXPECTED IN Q2 OF 2018 Source text for Eikon: Further company coverage:

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