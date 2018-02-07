BRIEF-Limelight Networks Reports Q4 GAAP Loss Per Share $0.01

Feb 7 (Reuters) - Limelight Networks Inc:
* LIMELIGHT NETWORKS REPORTS RECORD FOURTH QUARTER AND FULL YEAR FINANCIALS
* SEES 2018 CAPITAL EXPENDITURES BETWEEN $22 MILLION AND $24 MILLION
* Q4 EARNINGS PER SHARE VIEW $0.01, REVENUE VIEW $47.7 MILLION -- THOMSON REUTERS I/B/E/S
* LIMELIGHT NETWORKS - SEES 2018 NON-GAAP EARNINGS PER SHARE BETWEEN $0.11 AND $0.15 PER SHARE
* FY2018 EARNINGS PER SHARE VIEW $0.11, REVENUE VIEW $197.4 MILLION -- THOMSON REUTERS I/B/E/S Source text for Eikon: Further company coverage: