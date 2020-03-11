BRIEF-Limoneira Company Announces First Quarter Fiscal Year 2020 Financial Results

March 11 (Reuters) - Limoneira Co:
* MPANY ANNOUNCES FIRST QUARTER FISCAL YEAR 2020 FINANCIAL RESULTS
* Q1 REVENUE $41.7 MILLION VERSUS REFINITIV IBES ESTIMATE OF $43.1 MILLION
* Q1 EARNINGS PER SHARE ESTIMATE $-0.20 — REFINITIV IBES DATA
* FOR 2020, CO UPDATING ADJUSTED EBITDA EXPECTATIONS, DUE TO NEGATIVE IMPACT COVID-19 HAVING ON CONSUMER DEMAND IN ASIAN COUNTRIES AND SUPPLY CHAIN DISRUPTIONS
* DURING Q2 2020, HAVE EXPERIENCED REDUCED LEMON AND ORANGE PRICING DUE TO NEGATIVE IMPACT FROM COVID-19
* EXPECT FULL FISCAL YEAR 2020 ADJUSTED EBITDA TO INCREASE COMPARED TO LAST YEAR TO A RANGE OF $15 MILLION TO $20 MILLION
* WILL NOT BE PROVIDING EARNINGS PER SHARE GUIDANCE GOING FORWARD Source text for Eikon: Further company coverage: