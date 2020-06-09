BRIEF-Limoneira Company Announces Second Quarter Fiscal Year 2020 Financial Results

Limoneira Co:
* MPANY ANNOUNCES SECOND QUARTER FISCAL YEAR 2020 FINANCIAL RESULTS
* Q2 REVENUE $39.6 MILLION VERSUS REFINITIV IBES ESTIMATE OF $38.9 MILLION
* Q2 EARNINGS PER SHARE ESTIMATE $0.01 — REFINITIV IBES DATA
* Q2 FRESH LEMONS SOLD INCREASED 13.5% TO 1.5 MILLION CARTONS
* LIMONEIRA - COVID-19 DRAMATICALLY REDUCED PRICING OF LEMONS DUE TO OVERSUPPLY IN NORTH AMERICA
* EXPORT MARKET FOR FRESH PRODUCT HAS ALSO SIGNIFICANTLY DECLINED DUE TO COVID-19
* IN PARTICULAR, U.S. LEMON MARKET HAS SEEN A SIGNIFICANT DECLINE IN VOLUME
* EXPECTS 300 OF 1,200 ACRES TO BECOME FULL BEARING IN 2021 Source text for Eikon: Further company coverage: