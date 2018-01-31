BRIEF-Lincoln Financial Group Reports Q4 Earnings Per Share $3.67

Jan 31 (Reuters) - Lincoln National Corp:
* LINCOLN FINANCIAL GROUP REPORTS FOURTH QUARTER AND FULL YEAR 2017 RESULTS
* Q4 EARNINGS PER SHARE VIEW $1.91 -- THOMSON REUTERS I/B/E/S
* QTRLY TOTAL REVENUES $3,669 MILLION VERSUS $3,254 MILLION
* LINCOLN NATIONAL IMPACTS TO NET INCOME (AFTER-TAX) IN QUARTER INCLUDED $1.3 BILLION BENEFIT FROM IMPACT ON NET DEFERRED TAX LIABILITY AS A RESULT OF TAX ACT
* LINCOLN NATIONAL - IMPACTS TO QTRLY NET INCOME (AFTER-TAX) INCLUDED $905 MILLION IMPAIRMENT OF INTANGIBLES RELATED TO TCJA, ADOPTION OF ACCOUNTING CHANGES Source text for Eikon: Further company coverage: