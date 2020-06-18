Healthcare
June 18, 2020 / 12:10 PM / Updated an hour ago

BRIEF-Lineage Cell Therapeutics Reinitiates Patient Enrollment In Clinical Study Of Opregen

1 Min Read

June 18 (Reuters) - Lineage Cell Therapeutics Inc:

* LINEAGE CELL THERAPEUTICS REINITIATES PATIENT ENROLLMENT IN CLINICAL STUDY OF OPREGEN® FOR TREATMENT OF DRY AMD WITH GEOGRAPHIC ATROPHY

* LINEAGE CELL THERAPEUTICS INC - HAS RESTARTED PATIENT ENROLLMENT IN A PHASE 1/2A CLINICAL STUDY OF ITS LEAD PRODUCT CANDIDATE, OPREGEN

* LINEAGE CELL THERAPEUTICS INC - ANTICIPATES IT WILL COMPLETE ENROLLMENT OF LAST 3 PATIENTS IN COHORT 4 OF OPREGEN CLINICAL STUDY IN Q3 OF 2020 Source text for Eikon: Further company coverage:

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