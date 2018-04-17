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April 17, 2018 / 7:18 AM / Updated 2 hours ago

BRIEF-Link Mobility Signs Term Sheet Regarding Acquisition Of SeeMe In Hungary

Reuters Staff

1 Min Read

April 17 (Reuters) - LINK MOBILITY GROUP ASA:

* LINK MOBILITY SIGNS TERM SHEET REGARDING ACQUISITION OF SEEME IN HUNGARY

* TRANSACTION IS EXPECTED TO CLOSE ON OR ABOUT 30 OF MAY 2018.

* HAS ENTERED INTO A TERM SHEET REGARDING ACQUISITION OF HUNGARIAN MOBILE MESSAGING COMPANY DREAM INTERACTIVE LTD

* ACQUISITION IS FURTHERMORE SUBJECT TO APPROVAL OF BOARD OF DIRECTORS OF LINK.

* AGREED ENTERPRISE VALUE OF TRANSACTION IS EUR 2 MILLION, ON A CASH-FREE AND DEBT-FREE BASIS

* INTENDS TO ACQUIRE ALL SHARES IN DREAM INTERACTIVE LTD FROM SELLERS ANDRAS PFAFF AND PAL SIMON

* ACQUISITION IS CONDITIONAL UPON A SATISFACTORY RESULT OF A DUE DILIGENCE PROCESS TO BE PERFORMED BY LINK Source text for Eikon: Further company coverage: (Gdynia Newsroom)

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All quotes delayed a minimum of 15 minutes. See here for a complete list of exchanges and delays.

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