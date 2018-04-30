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April 30, 2018 / 10:50 AM / Updated an hour ago

BRIEF-Link Mobility Signs Term Sheet To Buy Two European Messaging Companies

Reuters Staff

1 Min Read

April 30 (Reuters) - LINK MOBILITY GROUP ASA:

* LINK MOBILITY ENTERS THE UK MARKET AND STRENGTHENING ITS FRENCH POSITION

* TWO ACQUISITIONS REPRESENT AN AGREED ENTERPRISE VALUE OF COMPANIES OF EUR 6.5 MILLION

* SIGNS TERM SHEET REGARDING ACQUISITION OF TWO EUROPEAN MESSAGING COMPANIES

* TWO ACQUISITIONS REPRESENT AN AGREED ENTERPRISE VALUE OF COMPANIES OF EUR 6.5 MILLION, ON A CASH-FREE AND DEBT-FREE BASIS AND ASSUMING A NORMALIZED LEVEL OF WORKING CAPITAL Source text for Eikon: Further company coverage: (Gdynia Newsroom)

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