Healthcare
July 7, 2020 / 9:40 AM / Updated 2 hours ago

BRIEF-Lipidor Signs Agreement With Cro

1 Min Read

July 7 (Reuters) - Lipidor AB:

* LIPIDOR SIGNS AGREEMENT WITH CRO FOR IMPLEMENTATION OF PHASE III CLINICAL STUDY OF DRUG CANDIDATE AKP-02 AGAINST PSORIASIS

* LIPIDOR AB - STUDY IS EXPECTED TO COMMENCE IN Q1 2021 WITH FINAL REPORTING IN Q1 2022.

* LIPIDOR AB - COST OF PHASE III STUDY IS COVERED BY LIPIDOR’S EXISTING FUNDS.

* LIPIDOR AB - DISCUSSIONS WITH CLINICAL TRIAL MATERIAL MANUFACTURERS ARE ONGOING AND AN AGREEMENT IS EXPECTED TO BE IN PLACE IN Q3 2020. Source text for Eikon: Further company coverage: (Gdansk Newsroom)

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