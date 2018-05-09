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May 9, 2018 / 11:01 AM / Updated 3 hours ago

BRIEF-Lipocine Receives Complete Response Letter For Tlando From U.S. FDA

Reuters Staff

1 Min Read

May 9 (Reuters) - Lipocine Inc:

* LIPOCINE RECEIVES COMPLETE RESPONSE LETTER FOR TLANDO FROM U.S. FOOD AND DRUG ADMINISTRATION

* LIPOCINE - NEXT STEP TO REQUEST MEETING WITH FDA TO FURTHER EVALUATE DEFICIENCIES RAISED, TO AGREE ON PATH FORWARD FOR POTENTIAL APPROVAL OF TLANDO

* LIPOCINE INC - CRL ALSO IDENTIFIED ADDITIONAL COMMENTS THAT ARE NOT CONSIDERED APPROVABILITY ISSUES

* LIPOCINE INC - CRL IDENTIFIED FOUR DEFICIENCIES REGARDING ITS NEW DRUG APPLICATION FOR TLANDO Source text for Eikon: Further company coverage:

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