FinancialGovernment SolutionsLegalReuters News AgencyRisk Management SolutionsTax & AccountingBlog: Answers OnInnovation @ Thomson Reuters
Directory of sites
Login
Contact
Support
CyberRisk
The Trump Effect
North Korea
Iran
Technology
Myanmar
Investigations
Future Of Money
Politics
CES 2018
U.S.
Commentary
#Market News
January 10, 2018 / 9:34 PM / Updated 3 hours ago

BRIEF-Lipocine Says FDA's BRUDAC Voted 6 In Favor & 13 Against Benefit/Risk Profile Of Tlando

Reuters Staff

1 Min Read

Jan 10 (Reuters) - Lipocine Inc:

* LIPOCINE - FDA‘S BRUDAC VOTED 6 IN FAVOR & 13 AGAINST BENEFIT/RISK PROFILE OF CO‘S ORAL TESTOSTERONE PRODUCT CANDIDATE FOR TRT IN ADULT MALES, TLANDO

* LIPOCINE INC SAYS ‍FDA DECISION ON TLANDO NDA IS ANTICIPATED BY ASSIGNED PDUFA GOAL DATE OF MAY 8, 2018 - SEC FILING ​

* LIPOCINE INC - CONTINUE TO BELIEVE EFFICACY AND SAFETY RESULTS FROM CLINICAL STUDIES WITH TLANDO CONSISTENT WITH OTHER FDA APPROVED TRT PRODUCTS Source text: (bit.ly/2mnVzkJ) Further company coverage:

Our Standards:The Thomson Reuters Trust Principles.
0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below

All quotes delayed a minimum of 15 minutes. See here for a complete list of exchanges and delays.

© 2018 Reuters. All Rights Reserved.