Healthcare
March 31, 2020 / 6:01 AM / Updated an hour ago

BRIEF-Lippo Malls Indonesia Retail Trust Temporarily Closes All Malls Except Essential Services

1 Min Read

March 31 (Reuters) - Lippo Malls Indonesia Retail Trust :

* FROM 1 APRIL, ALL OF LMIR TRUST’S 23 RETAIL MALLS, 7 RETAIL SPACES IN INDONESIA TO BE TEMPORARILY CLOSED

* PERIOD OF CLOSURE WILL BE FOR A MINIMUM OF TWO WEEKS TILL 14 APRIL 2020

* HAS ADEQUATE FINANCIAL RESERVES TO FULFIL OBLIGATIONS IN FORESEEABLE FUTURE

* CURRENTLY DIFFICULT FOR MANAGER TO ASCERTAIN FULL FINANCIAL IMPACT OF CRISIS ON FINANCIAL PERFORMANCE OF TRUST

* ESSENTIAL SERVICES SUCH AS SUPERMARKETS, PHARMACIES AND CLINICS WILL REMAIN OPEN WITH SHORTER OPERATING HOURS Source text for Eikon: Further company coverage:

Our Standards:The Thomson Reuters Trust Principles.
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