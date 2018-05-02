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May 2, 2018 / 10:28 AM / Updated an hour ago

BRIEF-Littelfuse Posts Qtrly GAAP Diluted EPS Of $1.45

Reuters Staff

1 Min Read

May 2 (Reuters) - Littelfuse Inc:

* QTRLY NET SALES WERE $417.8 MILLION, UP 46% VERSUS PRIOR YEAR

* QTRLY ADJUSTED DILUTED EPS OF $2.39

* Q1 EARNINGS PER SHARE VIEW $1.81, REVENUE VIEW $391.5 MILLION — THOMSON REUTERS I/B/E/S

* SAYS FOR Q2 OF 2018, NET SALES ARE EXPECTED TO BE IN RANGE OF $450 MILLION TO $462 MILLION - SEC FILING

* FOR Q2 OF 2018, ADJUSTED DILUTED EARNINGS PER SHARE ARE EXPECTED TO BE IN RANGE OF $2.39 TO $2.53

* Q2 EARNINGS PER SHARE VIEW $2.21, REVENUE VIEW $421.5 MILLION -- THOMSON REUTERS I/B/E/S Source text: [bit.ly/2rdWgi0] Further company coverage:

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All quotes delayed a minimum of 15 minutes. See here for a complete list of exchanges and delays.

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