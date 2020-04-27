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April 27, 2020 / 12:51 PM / Updated an hour ago

BRIEF-Livanova PLC Says Co And Barclays Bank PLC Amended First Club Facility

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April 27 (Reuters) - LivaNova PLC:

* LIVANOVA PLC - ON APRIL 9, 2020, CO AND BARCLAYS BANK PLC AMENDED FIRST CLUB FACILITY DATED MARCH 26, 2019

* LIVANOVA PLC - FIRST CLUB FACILITY AMENDMENT WAIVES ANY EVENT OF DEFAULT OCCURRING ON OR PRIOR TO DECEMBER 31, 2020

* LIVANOVA PLC - ON APRIL 17, CO & BANCA NAZIONALE DEL LAVORO S.P.A. AMENDED A FACILITY AGREEMENT DATED JULY 25, 2019

* LIVANOVA PLC - ON APRIL 21, 2020, CO, SORIN GROUP ITALIA S.R.L. AND THE EUROPEAN INVESTMENT BANK AMENDED THE EIB AMENDMENT Source: (bit.ly/3aIM3yX) Further company coverage:

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