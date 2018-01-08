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January 8, 2018 / 1:43 PM / Updated 2 hours ago

BRIEF-Live Ventures Enters Into Agreement To Acquire $65 mln Per Year ApplianceSmart

Reuters Staff

1 Min Read

Jan 8 (Reuters) - Live Ventures Inc:

* LIVE VENTURES INC - ‍ESTIMATED THAT LIVE VENTURES REVENUES WILL RISE APPROXIMATELY 42 PERCENT ON AN ANNUALIZED BASIS AS A RESULT OF ACQUISITION​

* LIVE VENTURES - NET ASSETS ACQUIRED AS PART OF DEAL ARE ESTIMATED TO BE VALUED AT PURCHASE PRICE OR GREATER, RESULTING IN NO RECORDING OF GOODWILL

* LIVE VENTURES ENTERS INTO AGREEMENT TO ACQUIRE $65M PER YEAR APPLIANCESMART

* LIVE VENTURES INC - ‍NO STOCK WAS ISSUED BY CO IN CONNECTION WITH APPLIANCESMART TRANSACTION​

* LIVE VENTURES INC - “‍BELIEVES ACQUISITION WILL BE SYNERGISTIC”​ Source text for Eikon: Further company coverage:

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