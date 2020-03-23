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March 23, 2020 / 12:53 PM / Updated an hour ago

BRIEF-Livent Provides Update On Status Of Its Argentina Operations Following Government Decree

1 Min Read

March 23 (Reuters) - Livent Corp:

* LIVENT PROVIDES UPDATE ON STATUS OF ITS ARGENTINA OPERATIONS FOLLOWING GOVERNMENT DECREE

* LIVENT - SUSPENDED ALL PRODUCTION OPERATIONS IN ARGENTINIAN PROVINCES OF CATAMARCA AND SALTA AS OF MID-DAY ON SUNDAY, MARCH 22, 2020

* LIVENT - BELIEVES CO QUALIFIES FOR GOVERNMENT EXEMPTION UNDER SECOND DECREE ALLOWING FOR CERTAIN EXEMPTIONS

* LIVENT CORP - NO CERTAINTY AT THIS TIME THAT LIVENT WILL RECEIVE AUTHORIZATION UNDER SECOND DECREE ALLOWING FOR CERTAIN EXEMPTIONS

* LIVENT CORP - ELECTED TO SUSPEND ALL CAPITAL EXPANSION WORK GLOBALLY

* LIVENT - INTENDS TO RESTART CAPITAL PROJECTS AS SOON AS POSSIBLE AND REMAINS COMMITTED TO LONG-TERM EXPANSION PLANS Source text for Eikon: Further company coverage:

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