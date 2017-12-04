FinancialGovernment SolutionsLegalReuters News AgencyRisk Management SolutionsTax & AccountingBlog: Answers OnInnovation @ Thomson Reuters
Directory of sites
Login
Contact
Support
Reuters logo
BRIEF-LKQ Enters Amendment To Credit Agreement Dated Jan 29, 2016​
Sections
Featured
South Korea, U.S. launch air drills amid warnings of war
NORTH KOREA REVEALED
South Korea, U.S. launch air drills amid warnings of war
Trump to shrink Utah monuments, riling tribes and environmentalists
Politics
Trump to shrink Utah monuments, riling tribes and environmentalists
The battle against Islamic State
Wider image
The battle against Islamic State
PicturesReuters TV
AfricaAmérica LatinaعربيArgentinaBrasilCanada中国DeutschlandEspañaFranceIndiaItalia日本MéxicoРОССИЯUnited KingdomUnited States
#Market News
December 4, 2017 / 4:13 PM / Updated an hour ago

BRIEF-LKQ Enters Amendment To Credit Agreement Dated Jan 29, 2016​

Reuters Staff

1 Min Read

Dec 4 (Reuters) - Lkq Corp:

* LKQ -ON DEC 1, CO ENTERED INTO AMENDMENT NO. 2 TO FOURTH AMENDED AND RESTATED CREDIT AGREEMENT WHICH AMENDS AGREEMENT DATED JAN 29, 2016 - SEC FILING​

* LKQ CORP - AMENDMENT NO. 2 EXTENDS MATURITY DATE BY APPROXIMATELY TWO YEARS TO JANUARY 29, 2023

* LKQ CORP - ‍ AMENDMENT NO. 2 TO INCREASE TOTAL AVAILABILITY UNDER REVOLVING CREDIT FACILITY‘S MULTICURRENCY COMPONENT FROM $2.45 BILLION TO $2.75 BILLION​

* LKQ CORP - ‍ AMENDMENT NO. 2 MODIFIES CERTAIN TERMS TO INCREASE ABILITY OF LKQ AND ITS SUBSIDIARIES TO INCUR ADDITIONAL INDEBTEDNESS​ Source text : [bit.ly/2jNsNIf] Further company coverage:

Our Standards:The Thomson Reuters Trust Principles.
0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below

All quotes delayed a minimum of 15 minutes. See here for a complete list of exchanges and delays.

© 2017 Reuters. All Rights Reserved.