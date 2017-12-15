FinancialGovernment SolutionsLegalReuters News AgencyRisk Management SolutionsTax & AccountingBlog: Answers OnInnovation @ Thomson Reuters
Directory of sites
Login
Contact
Support
Myanmar
Venezuela
Net Neutrality
The Trump Effect
North Korea
Moments of Innovation
Media
Energy & Environment
Cyber Risk
Investigates
Breakingviews
Future of Money
#Financials
December 15, 2017 / 8:19 PM / Updated 2 hours ago

BRIEF-LLB sees steady 2017 net profit

Reuters Staff

1 Min Read

Dec 15 (Reuters) - Liechtensteinische Landesbank AG :

* SAYS ‍LLB GROUP EXPECTS 2017 NET PROFIT TO BE AT LEVEL OF PREVIOUS YEAR​

* SAYS ‍IF MARKET CONDITIONS STAY SAME UNTIL END OF YEAR, LLB GROUP‘S NET PROFIT FOR 2017 FISCAL YEAR IS LIKELY TO BE AT LEVEL OF PREVIOUS YEAR (CHF 103.9 MILLION)​

* LLB - ‍THIS TAKES ACCOUNT OF DEPOSIT AT HIGH COURT OF JUSTICE IN LONDON IN CONNECTION WITH A LAWSUIT INVOLVING LLB VERWALTUNG (SWITZERLAND) LTD​ Source text for Eikon: Further company coverage: (Reporting By Michael Shields)

Our Standards:The Thomson Reuters Trust Principles.
0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below

All quotes delayed a minimum of 15 minutes. See here for a complete list of exchanges and delays.

© 2017 Reuters. All Rights Reserved.