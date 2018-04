April 11 (Reuters) - LLEIDANETWORKS SERVEIS TELEMATICS SA:

* Q1 EBITDA 390,000 EUROS VERSUS 263,000 EUROS YEAR AGO

* Q1 PROFIT BEFORE TAX 95,000 EUROS VERSUS LOSS 24,000 EUROS YEAR AGO Source text for Eikon: bit.ly/2v35nay Further company coverage: (Gdynia Newsroom)