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January 4, 2018 / 11:17 AM / Updated 2 hours ago

BRIEF-LM Funding America Enters Into A Master Exchange Agreement With A New York-Based Family Office

Reuters Staff

1 Min Read

Jan 4 (Reuters) - Lm Funding America Inc:

* LM FUNDING AMERICA INC - ON DEC 11, 2017 CO ENTERED INTO A MASTER EXCHANGE AGREEMENT WITH A NEW YORK-BASED FAMILY OFFICE

* LM FUNDING AMERICA-UNDER DEAL, INVESTOR TO EXCHANGE 2 PROMISSORY NOTES PAYABLE BY CO, PREVIOUSLY BOUGHT BY INVESTOR FOR STOCK,WARRANTS TO BUY STOCK

* LM FUNDING AMERICA INC - FIRST PROMISSORY NOTE BEING IN PRINCIPAL AMOUNT OF $2.8 MILLION AND SECOND PROMISSORY NOTE BEING IN PRINCIPAL AMOUNT OF $1.7 MILLION Source text: (bit.ly/2AnHJ61) Further company coverage:

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