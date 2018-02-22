FinancialGovernment SolutionsLegalReuters News AgencyRisk Management SolutionsTax & AccountingBlog: Answers OnInnovation @ Thomson Reuters
Directory of sites
Login
Contact
Support
Pyeongchang 2018
The Trump Effect
Politics
North Korea
Earnings
Myanmar
Market News
February 22, 2018 / 12:01 PM / Updated 12 hours ago

BRIEF-Loblaw Qtrly Diluted Net Earnings Per Common Share $0.05

Reuters Staff

2 Min Read

Feb 22 (Reuters) - Loblaw Companies Ltd:

* LOBLAW REPORTS 2017 FOURTH QUARTER AND FISCAL YEAR ENDED DECEMBER 30, 2017 RESULTS(1)

* Q4 REVENUE FELL 0.9 PERCENT TO C$11.03 BILLION

* QTRLY DILUTED NET EARNINGS PER COMMON SHARE WERE $0.05

* QTRLY FOOD RETAIL (LOBLAW) SAME-STORE SALES GROWTH WAS 0.5 PERCENT, EXCLUDING GAS BAR OPERATIONS

* QTRLY ADJUSTED DILUTED NET EARNINGS PER COMMON SHARE WERE $1.13

* Q4 EARNINGS PER SHARE VIEW C$1.11, REVENUE VIEW C$11.03 BILLION -- THOMSON REUTERS I/B/E/S

* QTRLY DRUG RETAIL (SHOPPERS DRUG MART) SAME-STORE SALES GROWTH WAS 3.6 PERCENT

* QTRLY RETAIL SEGMENT SALES WERE $10,718 MILLION, A DECREASE OF $127 MILLION, OR 1.2 PERCENT

* LOBLAW - ‍IN 2018, ON A FY COMPARATIVE BASIS, EXPECTS TO DELIVER POSITIVE SAME-STORE SALES & STABLE GROSS MARGIN IN RETAIL SEGMENT

* DISPOSITION OF CO‘S GAS BAR OPERATIONS NEGATIVELY IMPACTED QTRLY DILUTED NET EPS GROWTH BY ABOUT $0.03 PER COMMON SHARE

* LOBLAW - ‍IN 2018, ON FY COMPARATIVE BASIS, EXPECTS TO DELIVER ESSENTIALLY FLAT ADJUSTED NET EARNINGS GROWTH WITH POSITIVE ADJUSTED EPS GROWTH

* LOBLAW - ‍IN 2018, ON FULL-YEAR COMPARATIVE BASIS, EXPECTS TO INVEST ABOUT $1.3 BILLION IN CAPITAL EXPENDITURES, INCLUDING $1.0 BILLION IN RETAIL SEGMENT​

* ‍HEADWINDS FROM MINIMUM WAGE INCREASES AND HEALTHCARE REFORM WILL NEGATIVELY IMPACT COMPANY‘S FINANCIAL PERFORMANCE IN 2018​

* ‍NOW EXPECTS THAT ANNOUNCED HEALTHCARE REFORM WILL HAVE ADDITIONAL IMPACT OF ABOUT $250 MILLION ON OPERATING INCOME FOR 2018​

* LOBLAW - ‍EXPECTS ESTIMATED ANNUAL IMPACT IN 2018 OF NEW & CURRENT CONSOLIDATED FRANCHISES TO BE REVENUE OF ABOUT $1,000 MILLION, ADJUSTED EBITDA OF ABOUT $100 MILLION​

* ‍$123 MILLION WAS RECORDED IN Q4 RELATED TO RESTRUCTURING PLAN THAT RESULTED IN CLOSURE OF 22 UNPROFITABLE RETAIL LOCATIONS IN QUARTER Source text for Eikon: Further company coverage:

Our Standards:The Thomson Reuters Trust Principles.
0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below

All quotes delayed a minimum of 15 minutes. See here for a complete list of exchanges and delays.

© 2018 Reuters. All Rights Reserved.