BRIEF-L'Occitane International To Cut FY Dividend, Management Pay By 25%

May 5 (Reuters) - L’Occitane International SA:
* OUTBREAK OF COVID-19 SIGNIFICANTLY AFFECTED SALES PERFORMANCE IN FY2020 Q4
* GROUP’S NET SALES IN FY2020 Q4 DECREASED BY 0.7% AT REPORTED RATES & 1.6% AT CONSTANT EXCHANGE RATES
* TO IMPLEMENT 25% REDUCTION FROM BASE COMPENSATION FOR DIRECTORS, SENIOR MANAGEMENT.
* 25% REDUCTION FROM BASE COMPENSATION FOR DIRECTORS AND SENIOR MANAGEMENT
* REDUCING STAFF COSTS THROUGH TEMPORARY UNPAID LEAVE OR FURLOUGH AND SHORT-TERM WORKING SCHEMES
* ESTIMATES TOTAL LOSS OF SALES DUE TO COVID-19 WAS ABOUT EUR 56 MILLION, OR ABOUT 17% OF TOTAL SALES IN Q4
* REDUCING STAFF COSTS THROUGH TEMPORARY UNPAID LEAVE OR FURLOUGH AND SHORT-TERM WORKING SCHEMES
* REDUCING CAPITAL EXPENDITURES, SUCH AS BY DELAYING OR CANCELLING STORE OPENINGS AND RENOVATIONS Source text for Eikon: Further company coverage: