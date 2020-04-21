BRIEF-Lockheed Martin Reports First Quarter 2020 Results

April 21 (Reuters) - Lockheed Martin Corp:
* Q1 SALES $15.7 BILLION VERSUS REFINITIV IBES ESTIMATE OF $15.08 BILLION
* Q1 EARNINGS PER SHARE ESTIMATE $5.79 — REFINITIV IBES DATA
* MAINTAINS 2020 OUTLOOK FOR OPERATING PROFIT, EARNINGS PER SHARE AND CASH FROM OPERATIONS
* ULTIMATE IMPACT OF COVID-19 ON 2020 OUTLOOK UNCERTAIN
* COVID-19OUTBREAK DID NOT HAVE A MATERIAL IMPACT ON CORPORATION’S OPERATING RESULTS OR BUSINESS IN Q1 OF 2020
* LOCKHEED - BEGINNING TO EXPERIENCE ISSUES IN BUSINESS AREAS RELATED TO COVID-19, PRIMARILY IN ACCESS TO SOME LOCATIONS & DELAYS OF SUPPLIER DELIVERIES
* LOCKHEED MARTIN - UPDATING 2020 NET SALES GUIDANCE TO REFLECT IMPACTS, AS PRODUCTION, SUPPLY CHAIN ACTIVITIES RECENTLY SLOWED IN AERONAUTICS BUSINESS
* NET SALES OUTLOOK LOWERED TO $62.250 - $64 BILLION FROM $62.750 - $64.250 BILLION PREVIOUSLY
* OUTLOOK FOR CASH FROM OPERATIONS FOR 2020 UNCHANGED AT GREATER THAN $7.6 BILLION
* LOCKHEED MARTIN - AS OF MARCH 29, HAD AN INVESTMENT IN AMMROC JOINT VENTURE WITH A CARRYING VALUE OF $435 MILLION
* LOCKHEED MARTIN - IN APRIL 2020, SUBSEQUENT TO END OF CO’S Q1, AMMROC’S CUSTOMER ANNOUNCED INTENT TO AWARD CONTRACT TO A COMPETITOR
* LOCKHEED MARTIN - IF AMMROC CUSTOMER MOVES FORWARD WITH TRANSITIONING MRO SERVICES TO COMPETITOR, CO SEES IMPAIRMENT TO OCCUR AS EARLY AS Q2 2020
* 2020 OUTLOOK ASSUMES PRODUCTION FACILITIES CONTINUE TO OPERATE WITH NO SIGNIFICANT WORK STOPPAGES OR CLOSURES AND THAT SUPPLY CHAIN DISRUPTIONS DO NOT WORSEN
* FY2020 EARNINGS PER SHARE VIEW $24.12 — REFINITIV IBES DATA Source text for Eikon: Further company coverage: