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May 9, 2018 / 12:12 PM / in 3 hours

BRIEF-Lodo Therapeutics - Has Formed A Strategic Drug Discovery Collaboration With Genentech

Reuters Staff

1 Min Read

May 9 (Reuters) - Roche Holding AG:

* LODO THERAPEUTICS - HAS FORMED A STRATEGIC DRUG DISCOVERY COLLABORATION WITH GENENTECH, A MEMBER OF ROCHE GROUP

* LODO THERAPEUTICS - UNDER AGREEMENT, GENENTECH WILL UTILIZE CO’S PROPRIETARY GENOME MINING AND BIOSYNTHETIC CLUSTER ASSEMBLY PLATFORM

* LODO THERAPEUTICS - WILL RECEIVE UNDISCLOSED UPFRONT PAYMENT, ELIGIBLE TO RECEIVE MILESTONE PAYMENTS UP TO $969 MILLION FROM DEAL

* LODO THERAPEUTICS - IS ELIGIBLE TO RECEIVE TIERED-ROYALTIES ON SALES OF CERTAIN PRODUCTS RESULTING FROM COLLABORATION Source text for Eikon: Further company coverage: (Reuters.Briefs@thomsonreuters.com)

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