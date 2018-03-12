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March 12, 2018 / 12:20 PM / in 21 hours

BRIEF-LogiQ And Grenville To Combine

Reuters Staff

1 Min Read

March 12 (Reuters) - LogiQ Asset Management Inc:

* LOGIQ AND GRENVILLE TO COMBINE

* LOGIQ - TO BUY GRENVILLE ON BASIS OF 6.25 COMMON SHARES OF LOGIQ FOR EACH OUTSTANDING GRENVILLE SHARE​

* LOGIQ ASSET MANAGEMENT INC - BOARD OF DIRECTORS OF LOGIQ HAS UNANIMOUSLY APPROVED TRANSACTION

* LOGIQ - EXISTING HOLDERS OF LOGIQ SHARES & GRENVILLE SHARES TO COLLECTIVELY OWN ABOUT 33% AND 67% OF COMBINED CO, RESPECTIVELY, POST DEAL

* LOGIQ ASSET MANAGEMENT INC - BOARD OF DIRECTORS OF GRENVILLE HAS UNANIMOUSLY APPROVED TRANSACTION Source text for Eikon: Further company coverage:

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