Switzerland Market Report
September 26, 2019 / 10:35 PM / Updated 2 hours ago

BRIEF-Logitech Agrees To Acquire Streamlabs

1 Min Read

Sept 26 (Reuters) - Logitech International SA:

* LOGITECH AGREES TO ACQUIRE STREAMLABS, ADDING STREAMING TOOLS TO ITS GAMING OFFERING

* LOGITECH INTERNATIONAL SA - DEAL FOR $89 MILLION

* LOGITECH INTERNATIONAL SA - DEAL FOR ABOUT $89 MILLION IN CASH, WITH AN ADDITIONAL PAYMENT OF $29 MILLION IN LOGITECH STOCK

* LOGITECH INTERNATIONAL - STREAMLABS ACQUISITION NOT EXPECTED TO MATERIALLY IMPACT CO’S FISCAL YEAR 2020 ANNUAL NET SALES OR NON-GAAP OPERATING PROFITABILITY

* LOGITECH INTERNATIONAL SA - PAYMENT IN LOGITECH STOCK IS SUBJECT TO ACHIEVEMENT OF SIGNIFICANT REVENUE GROWTH TARGETS FOR STREAMLABS Source text for Eikon: Further company coverage:

Our Standards:The Thomson Reuters Trust Principles.
0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below