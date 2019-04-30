Switzerland Market Report
April 30, 2019 / 1:11 AM / Updated an hour ago

BRIEF-Logitech International Posts Qtrly Shr $0.25

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April 29 (Reuters) - Logitech International SA:

* QTRLY SALES GREW TO $624 MILLION, UP 5 PERCENT IN US DOLLARS AND 9 PERCENT IN CONSTANT CURRENCY COMPARED TO Q4 OF PRIOR YEAR

* CONFIRMED ITS FY 2020 OUTLOOK OF MID TO HIGH SINGLE-DIGIT SALES GROWTH IN CONSTANT CURRENCY AND $375 MILLION TO $385 MILLION IN NON-GAAP OPERATING INCOME

* VINCENT PILETTE, LOGITECH’S CHIEF FINANCIAL OFFICER, IS LEAVING COMPANY

* NAMED NATE OLMSTEAD INTERIM CHIEF FINANCIAL OFFICER FOLLOWING VINCENT’S DEPARTURE

* QTRLY GAAP EARNINGS PER SHARE $0.25

* CFO VINCENT WILL LEAVE, AND CEASE TO BE A MEMBER OF GROUP MANAGEMENT TEAM, AT END OF MAY, 2019

* QTRLY NON-GAAP EARNINGS PER SHARE $0.38

* Q4 EARNINGS PER SHARE VIEW $0.29, REVENUE VIEW $619.3 MILLION — REFINITIV IBES DATA Source text for Eikon: Further company coverage:

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