BRIEF-Logitech International Posts Qtrly Shr $0.25

April 29 (Reuters) - Logitech International SA:
* QTRLY SALES GREW TO $624 MILLION, UP 5 PERCENT IN US DOLLARS AND 9 PERCENT IN CONSTANT CURRENCY COMPARED TO Q4 OF PRIOR YEAR
* CONFIRMED ITS FY 2020 OUTLOOK OF MID TO HIGH SINGLE-DIGIT SALES GROWTH IN CONSTANT CURRENCY AND $375 MILLION TO $385 MILLION IN NON-GAAP OPERATING INCOME
* VINCENT PILETTE, LOGITECH’S CHIEF FINANCIAL OFFICER, IS LEAVING COMPANY
* NAMED NATE OLMSTEAD INTERIM CHIEF FINANCIAL OFFICER FOLLOWING VINCENT’S DEPARTURE
* CFO VINCENT WILL LEAVE, AND CEASE TO BE A MEMBER OF GROUP MANAGEMENT TEAM, AT END OF MAY, 2019
* QTRLY NON-GAAP EARNINGS PER SHARE $0.38
* Q4 EARNINGS PER SHARE VIEW $0.29, REVENUE VIEW $619.3 MILLION — REFINITIV IBES DATA Source text for Eikon: Further company coverage: