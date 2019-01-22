BRIEF-Logitech International SA Q3 GAAP Earnings Per Share $0.67

Jan 21 (Reuters) - Logitech International SA:
* Q3 GAAP EARNINGS PER SHARE (EPS) GREW 40 PERCENT TO $0.67
* Q3 SALES WERE $864 MILLION, UP 6 PERCENT IN US DOLLARS AND 8 PERCENT IN CONSTANT CURRENCY, COMPARED TO Q3 OF PRIOR YEAR
* Q3 NON-GAAP EPS $0.79
* RAISED ITS FISCAL YEAR 2019 PROFIT OUTLOOK TO BETWEEN $340 MILLION AND $345 MILLION IN NON-GAAP OPERATING INCOME
* SEES FISCAL YEAR 2019 ANNUAL SALES OUTLOOK OF 9 TO 11 PERCENT GROWTH IN CONSTANT CURRENCY Source text for Eikon: Further company coverage: