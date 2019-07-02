Switzerland Market Report
July 2, 2019 / 10:17 PM / Updated 2 hours ago

BRIEF-Logitech Proposes 10% Annual Increase For Fy19 Dividend

1 Min Read

July 2 (Reuters) - Logitech International SA:

* LOGITECH NOMINATES NEW CHAIRPERSON AND DIRECTORS TO BOARD; PROPOSES 10% ANNUAL INCREASE FOR FY19 DIVIDEND

* LOGITECH INTERNATIONAL SA - BOARD APPROVED & PROPOSES ANNUAL DIVIDEND FOR FISCAL YEAR 2019 OF ABOUT CHF 0.73 PER SHARE

* LOGITECH INTERNATIONAL SA - ELECTION OF WENDY BECKER AS LOGITECH’S NEW CHAIRPERSON FOLLOWING 2019 AGM

* LOGITECH INTERNATIONAL SA - GUERRINO DE LUCA NOT TO STAND FOR RE-ELECTION AS CHAIRPERSON, WILL REMAIN ON BOARD Source text for Eikon: Further company coverage:

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