BRIEF-Logitech ‍Q3 GAAP EPS $0.48​

Jan 22 (Reuters) - Logitech International Sa:
* SAYS Q3 GAAP EARNINGS PER SHARE (EPS) AMOUNTED TO $0.48
* Q3 SALES $812 MILLION, UP 22 PERCENT IN US DOLLARS AND 18 PERCENT IN CONSTANT CURRENCY, COMPARED TO Q3 OF PRIOR YEAR
* SAYS RAISED ITS FISCAL YEAR 2018 OUTLOOK TO 12 TO 14 PERCENT SALES GROWTH IN CONSTANT CURRENCY
* SAYS ALSO INCREASED ITS NON-GAAP OPERATING INCOME OUTLOOK FOR FISCAL YEAR 2018 TO A RANGE OF $270 MILLION TO $280 MILLION
* Q3 EARNINGS PER SHARE VIEW $0.58, REVENUE VIEW $754.5 MILLION -- THOMSON REUTERS I/B/E/S
* FY2018 EARNINGS PER SHARE VIEW $1.46 -- THOMSON REUTERS I/B/E/S
* FY2018 REVENUE VIEW $2.47 BILLION -- THOMSON REUTERS I/B/E/S Source text for Eikon: Further company coverage: