Switzerland Market Report
January 21, 2020 / 2:13 AM / Updated 2 hours ago

BRIEF-Logitech Records Qtrly Shr Of $0.69

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Jan 20 (Reuters) - Logitech International SA:

* LOGITECH DELIVERS RECORD SALES AND PROFITABILITY IN HOLIDAY QUARTER

* Q3 SALES WERE $903 MILLION, UP 4 PERCENT IN US DOLLARS AND 5 PERCENT IN CONSTANT CURRENCY, COMPARED TO Q3 OF PRIOR YEAR

* Q3 GAAP OPERATING INCOME GREW 4 PERCENT TO $129 MILLION, COMPARED TO $123 MILLION IN SAME QUARTER A YEAR AGO

* Q3 GAAP EARNINGS PER SHARE (EPS) GREW 3 PERCENT TO $0.69

* Q3 NON-GAAP OPERATING INCOME GREW 6 PERCENT TO $152 MILLION, COMPARED TO $143 MILLION IN SAME QUARTER A YEAR AGO

* LOGITECH INTERNATIONAL - CONFIRMED ITS FISCAL YEAR 2020 OUTLOOK OF MID TO HIGH SINGLE-DIGIT SALES GROWTH IN CONSTANT CURRENCY

* CONFIRMED ITS FISCAL YEAR 2020 OUTLOOK OF $375 MILLION TO $385 MILLION IN NON-GAAP OPERATING INCOME

* Q3 NON-GAAP EPS GREW 6 PERCENT TO $0.84

* Q3 EARNINGS PER SHARE VIEW $0.72, REVENUE VIEW $899.4 MILLION — REFINITIV IBES DATA Source text for Eikon: Further company coverage:

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