BRIEF-Logitech Records Qtrly Shr Of $0.69

Jan 20 (Reuters) - Logitech International SA:
* LOGITECH DELIVERS RECORD SALES AND PROFITABILITY IN HOLIDAY QUARTER
* Q3 SALES WERE $903 MILLION, UP 4 PERCENT IN US DOLLARS AND 5 PERCENT IN CONSTANT CURRENCY, COMPARED TO Q3 OF PRIOR YEAR
* Q3 GAAP OPERATING INCOME GREW 4 PERCENT TO $129 MILLION, COMPARED TO $123 MILLION IN SAME QUARTER A YEAR AGO
* Q3 NON-GAAP OPERATING INCOME GREW 6 PERCENT TO $152 MILLION, COMPARED TO $143 MILLION IN SAME QUARTER A YEAR AGO
* LOGITECH INTERNATIONAL - CONFIRMED ITS FISCAL YEAR 2020 OUTLOOK OF MID TO HIGH SINGLE-DIGIT SALES GROWTH IN CONSTANT CURRENCY
* CONFIRMED ITS FISCAL YEAR 2020 OUTLOOK OF $375 MILLION TO $385 MILLION IN NON-GAAP OPERATING INCOME
* Q3 NON-GAAP EPS GREW 6 PERCENT TO $0.84
* Q3 EARNINGS PER SHARE VIEW $0.72, REVENUE VIEW $899.4 MILLION — REFINITIV IBES DATA Source text for Eikon: Further company coverage: