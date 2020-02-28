Switzerland Market Report
February 28, 2020 / 1:23 PM / Updated 2 hours ago

BRIEF-Logwin FY EBITA Down At EUR 47.6 Mln

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Feb 28 (Reuters) - LOGWIN AG SA:

* RECORDED A SLIGHT DECLINE IN REVENUE FROM EUR 1,149.6M TO EUR 1,130.3M IN FISCAL YEAR 2019

* FY OPERATING RESULT (EBITA) REACHED A PLEASING EUR 47.6M (2018: EUR 49.2M)

* TO PROPOSE AN UNCHANGED DIVIDEND OF 3.50 EUROS PER SHARE

* EXPECTS REVENUE AND EARNINGS TO CONTINUE TO DEVELOP SATISFACTORILY

* FORECAST IS SUBJECT IN PARTICULAR TO CORONA VIRUS EPIDEMIC NOT HAVING SIGNIFICANT IMPACT ON ECONOMIC DEVELOPMENT OF GLOBAL TRADING

* FY NET RESULT FOR PERIOD OF EUR 35.4M (2018: 39.2 MILLION EUROS) Source text for Eikon: Further company coverage: (Gdansk Newsroom)

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