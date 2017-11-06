FinancialGovernment SolutionsLegalReuters News AgencyRisk Management SolutionsTax & AccountingBlog: Answers OnInnovation @ Thomson Reuters
Directory of sites
Login
Contact
Support
Reuters logo
BRIEF-London Stock Exchange issues statement regarding CEO succession planning
Sections
Featured
The toughest job in American diplomacy
NORTH KOREA
The toughest job in American diplomacy
Growth without scale: Deutsche Telekom's T-Mobile headache
Business
Growth without scale: Deutsche Telekom's T-Mobile headache
Sorting through fast-moving information
Reuters Backstory
Sorting through fast-moving information
PicturesReuters TV
AfricaAmérica LatinaعربيArgentinaBrasilCanada中国DeutschlandEspañaFranceIndiaItalia日本MéxicoРОССИЯUnited KingdomUnited States
#Financials
November 6, 2017 / 7:20 AM / Updated an hour ago

BRIEF-London Stock Exchange issues statement regarding CEO succession planning

Reuters Staff

1 Min Read

Nov 6 (Reuters) - LONDON STOCK EXCHANGE GROUP PLC:

* LSEG STATEMENT RE CEO SUCCESSION PLANNING

* ‍NOTES LETTER RECEIVED FROM TCI MANAGEMENT LIMITED TODAY​

* ‍FCA WAS KEPT INFORMED THROUGHOUT PROCESS AND EMPHASISED IMPORTANCE OF PLAN FOR AN ORDERLY SUCCESSION​

* ‍LSEG HAS FOLLOWED A PROPER GOVERNANCE PROCESS TO PLAN AN ORDERLY SUCCESSION FOR CEO​

* ‍XAVIER ROLET WILL BE PROVIDING INPUT INTO PROCESS TO IDENTIFY HIS SUCCESSOR​

* ROLET ‍IS FOCUSSED ON HIS ROLE AS CEO UNTIL HIS SUCCESSOR IS APPOINTED​ Source text for Eikon: Further company coverage: (Bangalore.newsroom@thomsonreuters.com)

Our Standards:The Thomson Reuters Trust Principles.
0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below

All quotes delayed a minimum of 15 minutes. See here for a complete list of exchanges and delays.

© 2017 Reuters. All Rights Reserved.