BRIEF-London Stock Exchange issues statement regarding CEO succession planning

Nov 6 (Reuters) - LONDON STOCK EXCHANGE GROUP PLC:
* NOTES LETTER RECEIVED FROM TCI MANAGEMENT LIMITED TODAY
* FCA WAS KEPT INFORMED THROUGHOUT PROCESS AND EMPHASISED IMPORTANCE OF PLAN FOR AN ORDERLY SUCCESSION
* LSEG HAS FOLLOWED A PROPER GOVERNANCE PROCESS TO PLAN AN ORDERLY SUCCESSION FOR CEO
* XAVIER ROLET WILL BE PROVIDING INPUT INTO PROCESS TO IDENTIFY HIS SUCCESSOR
* ROLET IS FOCUSSED ON HIS ROLE AS CEO UNTIL HIS SUCCESSOR IS APPOINTED Source text for Eikon: Further company coverage: (Bangalore.newsroom@thomsonreuters.com)