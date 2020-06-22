BRIEF-London Stock Exchange says committed to closing Refinitiv deal in 2020

June 22 (Reuters) - Lse:
* LONDONSTOCKEXGROUP - STATEMENT RE EC REVIEW OF REFINITIV TRANSACTION
* LONDONSTOCKEXGROUP - STATEMENT RE EC REVIEW OF REFINITIV TRANSACTION
* G CONTINUES TO ENGAGE CONSTRUCTIVELY WITH EUROPEAN COMMISSION
* SAYS PHASE II REVIEW WILL ENABLE EUROPEAN COMMISSION TO CONSIDER TRANSACTION IN FURTHER DETAIL, AS WOULD BE EXPECTED FOR A GLOBAL TRANSACTION OF THIS NATURE
* WE REMAIN COMMITTED TO CLOSING TRANSACTION IN 2020. Source text for Eikon: Further company coverage: (Reporting By Huw Jones)