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June 22, 2020 / 4:00 PM / Updated 23 minutes ago

BRIEF-London Stock Exchange says committed to closing Refinitiv deal in 2020

1 Min Read

June 22 (Reuters) - Lse:

* LONDONSTOCKEXGROUP - STATEMENT RE EC REVIEW OF REFINITIV TRANSACTION

* LONDONSTOCKEXGROUP - STATEMENT RE EC REVIEW OF REFINITIV TRANSACTION

* G CONTINUES TO ENGAGE CONSTRUCTIVELY WITH EUROPEAN COMMISSION

* SAYS PHASE II REVIEW WILL ENABLE EUROPEAN COMMISSION TO CONSIDER TRANSACTION IN FURTHER DETAIL, AS WOULD BE EXPECTED FOR A GLOBAL TRANSACTION OF THIS NATURE

* REMAIN COMMITTED TO CLOSING TRANSACTION IN 2020

* WE REMAIN COMMITTED TO CLOSING TRANSACTION IN 2020. Source text for Eikon: Further company coverage: (Reporting By Huw Jones)

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