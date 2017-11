Nov 29 (Reuters) - LONDONMETRIC PROPERTY PLC:

* HY EPRA EARNINGS ‍28.8​ MILLION STG VERSUS 25.3 MILLION STG YEAR AGO

* HY NET RENTAL INCOME ‍44.5​ MILLION STG VERSUS 39.7 MILLION STG YEAR AGO

* HY EPRA NAV ‍155.7​ PENCE VERSUS 149.8 PENCE YEAR AGO

* ‍SECOND QUARTERLY INTERIM DIVIDEND DECLARED OF 1.85P​ Source text for Eikon: Further company coverage: (Bangalore.newsroom@thomsonreuters.com)