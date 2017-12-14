FinancialGovernment SolutionsLegalReuters News AgencyRisk Management SolutionsTax & AccountingBlog: Answers OnInnovation @ Thomson Reuters
Directory of sites
Login
Contact
Support
Reuters logo
BRIEF-Lonestar Resources US Announces Offering Of Senior Unsecured Notes
Sections
Featured
Disney buying Fox film, TV for $52 billion
Business
Disney buying Fox film, TV for $52 billion
Fierce winds to intensify as California wildfire grows
U.S.
Fierce winds to intensify as California wildfire grows
Norwegian Air ramps up transatlantic fare war
Business
Norwegian Air ramps up transatlantic fare war
PicturesReuters TV
AfricaAmérica LatinaعربيArgentinaBrasilCanada中国DeutschlandEspañaFranceIndiaItalia日本MéxicoРОССИЯUnited KingdomUnited States
#Market News
December 14, 2017 / 6:36 PM / Updated 2 hours ago

BRIEF-Lonestar Resources US Announces Offering Of Senior Unsecured Notes

Reuters Staff

1 Min Read

Dec 14 (Reuters) - Lonestar Resources US Inc:

* LONESTAR RESOURCES US INC. ANNOUNCES OFFERING OF SENIOR UNSECURED NOTES

* LONESTAR RESOURCES US INC - INTENDS TO OFFER $250 MILLION IN AGGREGATE PRINCIPAL AMOUNT OF SENIOR UNSECURED NOTES DUE 2022

* LONESTAR RESOURCES US INC - INTENDS TO USE NET PROCEEDS FROM OFFERING TO REDEEM ALL OF ITS OUTSTANDING 8.750% SENIOR NOTES DUE 2019

* LONESTAR RESOURCES US INC - INTENDS TO USE NET PROCEEDS FROM OFFERING ALSO TO REDUCE AMOUNTS OUTSTANDING UNDER ITS REVOLVING CREDIT FACILITY Source text for Eikon: Further company coverage:

Our Standards:The Thomson Reuters Trust Principles.
0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below

All quotes delayed a minimum of 15 minutes. See here for a complete list of exchanges and delays.

© 2017 Reuters. All Rights Reserved.