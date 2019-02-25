Switzerland Market Report
February 25, 2019 / 6:13 AM / in 4 hours

BRIEF-Lonza Aligns Structure, Creates New Executive Committee Position

1 Min Read

Feb 25 (Reuters) - Lonza Group AG:

* LONZA STRENGTHENS PHARMA, BIOTECH AND NUTRITION OFFERINGS WITH ALIGNED STRUCTURE AND NEW EXECUTIVE COMMITTEE APPOINTMENT

* ALIGNMENT OF SCOPE OF SEGMENTS TO FURTHER STRENGTHEN COLLABORATION AND LEVERAGE SYNERGIES

* PHARMA & BIOTECH AND CONSUMER HEALTH & NUTRITION TO FORM NEW LONZA PHARMA BIOTECH & NUTRITION (LPBN) SEGMENT

* CONSUMER PRODUCT INGREDIENTS AND CONSUMER & RESOURCES PROTECTION REMAIN IN LONZA SPECIALTY INGREDIENTS (LSI)

* STEFAN STOFFEL TO TAKE ON NEWLY CREATED EXECUTIVE COMMITTEE POSITION TO OVERSEE OPERATIONS FOR NEW LPBN SEGMENT Source text for Eikon: Further company coverage: (Reporting by Berlin Speed Desk)

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