Healthcare
July 8, 2020 / 1:07 PM / Updated 3 hours ago

BRIEF-Lonza Establishes New Center For Particle Engineering

1 Min Read

July 8 (Reuters) - Lonza Group AG:

* LONZA ESTABLISHES A NEW CENTER OF EXCELLENCE TO LEVERAGE ITS CORE PARTICLE ENGINEERING EXPERTISE UTILIZING BOTH PARTICLE SIZE REDUCTION AND SPRAY DRYING TECHNOLOGIES

* NEW SERVICES ARE SPECIFICALLY DESIGNED FOR STREAMLINING FORMULATION DEVELOPMENT FOR FEASIBILITY AND EARLY-STAGE CLINICAL STUDIES

* LONZA ALSO ESTABLISHES AN EVALUATION METHODOLOGY TO DETERMINE BEST PARTICLE ENGINEERING TECHNOLOGY AND FORMULATION APPROACH TO MEET TARGET DRY POWDER INHALATION (DPI) PRODUCT PROFILE Further company coverage: (Berlin Speed Desk)

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