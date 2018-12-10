Switzerland Market Report
December 10, 2018 / 6:04 AM / Updated 2 hours ago

BRIEF-Lonza To Establish Strategic Biomanufacturing Base In China

1 Min Read

Dec 10 (Reuters) - Lonza Group AG:

* LONZA TO ESTABLISH STRATEGIC BIOMANUFACTURING BASE IN CHINA USING GE HEALTHCARE SOLUTION

* NEW BIOLOGICS FACILITY, SCHEDULED TO BE OPERATIONAL IN 2020, WILL PROVIDE DEVELOPMENT AND MANUFACTURING FACILITIES FROM EARLY- TO LATE-CLINICAL AND EARLY-COMMERCIAL STAGES

* GE HEALTHCARE’S OFF—SHELF BIOLOGICS FACTORY, KUBIO, WILL PROVIDE BASE FOR GMP MANUFACTURING

* MEMORANDUM OF UNDERSTANDING TO BE SIGNED WITH GUANGZHOU DEVELOPMENT DISTRICT FOR LEASING OF 17,000M2 SITE Source text: [bit.ly/2RPtLTW] Further company coverage: (Reporting by Berlin Speed Desk)

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