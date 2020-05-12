Healthcare
May 12, 2020 / 4:38 PM / Updated 2 hours ago

BRIEF-L'Oreal Launches EUR 150 Mln "L'Oréal For The Future" Programme

1 Min Read

May 12 (Reuters) - L’Oreal SA:

* ANNOUNCES CREATION OF L’ORÉAL FOR THE FUTURE PROGRAMME : EUR 150 MILLION DEDICATED TO SUPPORT VULNERABLE WOMEN AND ENVIRONMENTAL EMERGENCIES

* IN EXCEPTIONAL CONTEXT OF COVID-19 PANDEMIC, L’ORÉAL ANNOUNCES CREATION OF PROGRAMME OF SOCIAL AND ENVIRONMENTAL SOLIDARITY

* L’ORÉAL HAS DECIDED TO MOBILISE EUR 100 MILLION DEDICATED TO IMPACT INVESTING, TO ACT ON TWO KEY ENVIRONMENTAL CHALLENGES

* EUR 50 MILLION TO SUPPORT WOMEN IN HIGHLY VULNERABLE SITUATIONS

* TO ACT ON REGENERATION OF DAMAGED NATURAL ECOSYSTEMS: EUR 50 MILLION WILL FUND PROJECTS TO RESTORE MARINE AND FOREST ECOSYSTEMS

* TO ACT ON THE FIGHT AGAINST CLIMATE CHANGE: EUR 50 MILLION WILL BE USED TO FINANCE PROJECTS RELATED TO THE CIRCULAR ECONOMY Source text : bit.ly/3cuwGMi Further company coverage: (Gdansk Newsroom)

Our Standards:The Thomson Reuters Trust Principles.
0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below