Healthcare
March 30, 2020 / 4:36 PM / Updated an hour ago

BRIEF-L'Oreal Suspends Guidance, Postpones AGM

1 Min Read

March 30 (Reuters) - L’Oreal SA:

* ANNUAL GENERAL MEETING POSTPONED - 2020 OUTLOOK

* DECIDED TO POSTPONE ANNUAL GENERAL MEETING TO 30TH JUNE 2020

* WILL MAKE DECISIONS ON ARRANGEMENTS FOR DIVIDEND AND ITS DATE OF PAYMENT IN DUE COURSE

* LACK OF VISIBILITY ON TIMING OF AN END TO THIS HEALTH CRISIS LEADS US TO SUSPEND OUR GUIDANCE

* GROUP WILL PROVIDE MORE INFORMATION WHEN IT PUBLISHES ITS Q1 SALES ON 16 APRIL 2020

* Q1 SALES OVER THAT PERIOD SHOULD EVOLVE AROUND -5% COMPARED TO LAST YEAR Source text for Eikon: Further company coverage: (Gdansk Newsroom)

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